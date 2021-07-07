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2. Lefkoşa Çim Henbol Turnuvası gerçekleştirilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile 2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası” düzenleniyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:52
2. Lefkoşa Çim Henbol Turnuvası gerçekleştirilecek

10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde, 16:00 ile 23:00 saatleri arasında düzenlenecek turnuva, Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize ediliyor.
2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuva’sı, U14 Kadın ve Erkek ile U16 Kadın ve Erkek kategorilerinde düzenlenecek.

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Turnuva etkinliklerinde 10 Temmuz Cumartesi günü DJ Burak Gezer, 11 Temmuz Pazar günü ise Dj Keo saat 16:00’dan itibaren performans sergileyecek.
Katılımın ücretsiz olduğu 2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası’na kayıtlar 0533 866 25 22 numaralı telefona yapılabiliyor.
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen turnuvada, U14 Kızlarda Şahlanspor, U14 Erkeklerde YDÜ A, U18 Kızlarda Şahlanspor ve U18 Erkeklerde YDÜ B takımları şampiyon olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
2. Lefkoşa Çim Henbol Turnuvası
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