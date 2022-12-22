2 korkutan kaza!

22.12.2022 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 12-13 kilometreleri arasında, Hasan AKTEPEBAŞI (E-33) 139 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 591 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Andreı Alekseevıch SERGIENKO (E-21) yönetimindeki ZRL 409 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Andreı Alekseevıch SERGIENKO, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, taburcu oldu. MG 591 plakalı araç sürücüsü Hasan AKTEPEBAŞI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 21.12.2022 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Serhatköy’de Şht. Cengiz Topel Sokak üzerinde, Sultan TEKSİN (K-34) yönetimindeki KU 196 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sultan TEKSİN ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe AYAZ (K-31) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Sultan TEKSİN taburcu olurken, Ayşe AYAZ beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.