2 kişi hırsızlık suçuyla tutuklandı

KUMARHANE DENETİMLERİNDE 46 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Lefkoşa’da hırsızlık suçuyla iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 15-22 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa Ortaköy’ de faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinden H.Ö(E-52)’nin toplam değerleri 31,395.70TL olan 76 ürünü kasada ödeme yapmadan market dışına çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. H.Ö tutuklandı.



Öte yandan geçen ay içerisinde, Tepebaşı’nda bir şahsa ait yapımı devam eden bir inşaat içerisinden, muhtelif seramikler çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-29) tutuklandı.KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEKGirne Bölgesinde faaliyet gösteren dört ayrı kumarhanede Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 46 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.