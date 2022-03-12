2 kişi hırsızlık suçuyla tutuklandı

KUMARHANE DENETİMLERİNDE 46 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Lefkoşa’da hırsızlık suçuyla iki kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 15-22 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa Ortaköy’ de faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinden H.Ö(E-52)’nin toplam değerleri 31,395.70TL olan 76 ürünü kasada ödeme yapmadan market dışına çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. H.Ö tutuklandı.
KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK
Girne Bölgesinde faaliyet gösteren dört ayrı kumarhanede Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 46 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.
Son Güncelleme: 12.03.2022 14:24