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2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı

 

2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı

 

05 Temmuz 2019 Cuma 12:03
2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı

İthal ve yerli ürünlerde yapılan analizlerde, 2 ithal, 6 da yerli numunede limit üstü zirai ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 28 Haziran- 04 Temmuz döneminde,  ithal ürünlerden alınan 26 numuneden, 2’sinde limit üstü ilaca rastlandı. SVS Tic. Ltd. ait şeftali ve Nuri Ersoy Ltd‘e ait Kiraz numunelerinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.

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Domates, maydanoz, molehiya, acur,  patlıcan, fasulye, salatalık, biber, pırasa marul ve kereviz parsellerinden alınan 32 numuneden 6’sında limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı belirtildi.

Mağusa’da Domates üretimi yapan Zahide Yıldırım ve Hasan Kesen’ in ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu; Zümrütköy’ de Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Güllü Tebrekan’ın  ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılmasından dolayı ürünün imha edildiği;

Cengizköy’de 3 ayrı parselde Ayvasarı Fasulye üretimi yapan Barış Özdemir’in ürünlerinden alınan ikinci numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.

Mağusa’da Domates üretimi yapan Bayram Sunal’ın ve Yuvacık’ ta molehiya üretimi Yapan Ali Arslan’ın ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadının bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulduğu, bu hafta alınan numunelerin analiz sonuçlarının temiz çıkmasıyla ürünlerin hasadına izin verildiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 05.07.2019 15:16
Anahtar Kelimeler:
Gıda Analizi
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