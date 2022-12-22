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2 iş yerinde hırsızlık
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2 iş yerinde hırsızlık

22 Aralık 2022 Perşembe 11:34
2 iş yerinde hırsızlık

1. 22 Ağustos-13 Aralık 2022 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan A.I.(E-30)’nın, satmış olduğu muhtelif ürünlere karşılık bir şirketten tahsil ettiği toplam 86,981.46 TL nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 11-21 Aralık 2022 tarihleri arasında, Esentepe’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan S.K.D.(K-32)’nin, müşterilerin marketten satın almış olduğu ürünleri kasada iptal edip, toplam 22,100 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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