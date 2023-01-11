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2 gün tutuklu kalacak
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2 gün tutuklu kalacak

11 Ocak 2023 Çarşamba 12:46
2 gün tutuklu kalacak

Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkut Hafız mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis mmemuru İsmail Çarık, olguları aktardı. Polis, zanlı Erkut Hafız’ın Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Erkut Hafız’ın 29.09.2022 tarihinde Haspolat’ta HSG isimli kendisine ait şirkete ait forklifti fatura ile Üzeyir Altuntaş’a 92 bin 800 TL’ye sattığını, Osman Arı’ya sattığını anlattı. Polis, zanlı Erkut Hafız’ın aleyhinde 10.01.2023 tarihinde derdest emri temin edilip, polis tarafından telefonla karakola ç ağrıldığını belirtti. Polis, zanlını Ledra Palac Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının, konu forklifti Osman Arı’ya 25 bin stg karşılığında satıp, 17 bin sterlin aldığını beyan ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

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