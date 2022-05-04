2 farklı bölgede yangın çıktı

MEVLEVİ’DE YANGIN

Polis, Mevlevi’de, Cemal Limasollu’ya ait bahçede, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucunda, 2 adet zeytin, 10 adet harnup fidanı ve 100 metrekarelik alandaki kuru otun yandığını bildirdi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.



İSKELE ÇÖPLÜK BÖLGESİNDE YANGINİskele çöplük bölgesinde de dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangının bölgedeki kuru otlara sirayet etmesi sonucu, 50 dönümlük alandaki kuru otlar ile 3 dönüm biçilmemiş buğday yandı.Polis, yangının, itfaiye ekipleri, İskele Belediyesi ve bölge halkının yardımları ile söndürüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.