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2 farklı bölgede yangın çıktı

04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:58
2 farklı bölgede yangın çıktı

MEVLEVİ’DE YANGIN
Polis, Mevlevi’de, Cemal Limasollu’ya ait bahçede, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucunda, 2 adet zeytin, 10 adet harnup fidanı ve 100 metrekarelik alandaki kuru otun yandığını bildirdi.  
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

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İSKELE ÇÖPLÜK BÖLGESİNDE YANGIN
İskele çöplük bölgesinde de dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangının bölgedeki kuru otlara sirayet etmesi sonucu, 50 dönümlük alandaki kuru otlar ile 3 dönüm biçilmemiş buğday yandı.
Polis, yangının, itfaiye ekipleri, İskele Belediyesi ve bölge halkının yardımları ile söndürüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
 

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