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2 farklı bölgede hırsızlık: 3 tutuklu

12 Kasım 2022 Cumartesi 12:39
2 farklı bölgede hırsızlık: 3 tutuklu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 6 Kasım tarihinde 400 TL nakit para, kolonyağı ve 6 çakmağın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.K.(E-64) tutuklandı.

1 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir inşaat alanı ve arsa içerisinden, toplam 80 sunta tahtanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-34) ve M.B.(E-22) tutuklandı.

Her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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