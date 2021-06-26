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2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Balalan'da bugün aileleriyle denize giren 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 20:30
2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Balalan'da bugün aileleriyle denize giren 3 ve 5 yaşındaki iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisin açıklamasına göre, saat 17.00 sıralarında Balalan Sahilinde aileleriyle birlikte denize giren Belinay Erişen (K-3) ve Miray Havva Mihmat (K-5) aniden gelen dalga sebebiyle deniz suyunu yuttu.

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Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek Miray Havva Mihmat çocuk yoğun bakım servisinde, Belinay Erişken ise serviste müşahade altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 26.06.2021 20:45
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