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2 buçuk aylık bebek hayatını kaybetti

Aniden rahatsızlanarak dün sabah saat 05:40 sıralarında hastaneye kaldırılan, Gönyeli’de sakin 2 buçuk aylık, Bünyamin Bozoğlan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

31 Mart 2022 Perşembe 15:14
2 buçuk aylık bebek hayatını kaybetti

Polisten yaşanan ölümle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

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30.03.2022 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Gönyeli’de sakin Bünyamin BOZOĞLAN (E-2.5 aylık), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından bellli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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2 Buçuk Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
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