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2 bin 500 ton atık bertaraf edilecek

Kalecik’te 2013 yılındaki çevre felaketinden toplanan atıklar 8 yıl sonra bertaraf ediliyor

28 Ekim 2021 Perşembe 11:45
2 bin 500 ton atık bertaraf edilecek

Kalecik’te 15 Temuz 2013 tarihinde AKSA Elektrik Santrali için denizden yakıt boşaltımı yapıldığı sırada su altında kalan hortumdaki kaçak  nedeniyle denizde oluşan çevre felaketinden 6 aylık çalışma sonucunda toplanan atıklar 8 yıl sonra bertaraf ediliyor.

AKSA şirketinin Gürdağ Atık Bertaraf Şirketi ile yaptığı anlaşma sonucunda yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde AKSA santral alanında yer altında ve yer üstünde depolanan  atıklar, kepçelerle kamyonlara aktarılarak bertaraf için taşınıyor.

Bertaraf çalışmaları hakkında TAK muhabirine bilgi veren AKSA Santral Müdürü Şener Şentürk, 2013 yılındaki çevre felaketinde acil müdahalelerle denizden 100-150 ton civarında fuel oil temizlediklerini, ülkede bertaraf tesisi olmadığı için atıkların AKSA’da  bir alanda bir kısmı yer üstünde olmak üzere, kazılarak yer altında depolandığını ifade etti.

Şentürk, bertaraf konusundaki  zaman içinde çeşitli girişimlerinin sonuçsuz kaldığını kaydederek, son olarak Lefkoşa’daki Gürdağ Atık Bertaraf Şirketi’nin bertaraf işlemini üstlendiğini ve  insinerasyon tesisinde  bertaraf işlemine başlandığını kaydetti.

Denizdeki fuel oili temizlerken bunun 15 katı da temizlik malzemesi kullanıldığını söyleyen Şentürk, yaklaşık 2 bin 500 ton atığın bertaraf edileceğini kaydetti.

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Şentürk tasfiye işlemi sırasında çukurların açılarak atıkların kamyonlara taşındığımı, yer altında yakıtın bulaştığı toprağın da kazınarak alanda hiçbir atık bırakılmadığını söyledi.

Şentürk AKSA’daki çalışmalarda sona yaklaştıklarını son bir çukurun temizlenmesiyle işlemi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

AKSA depolama alanındaki  tasfiye işlemlerine Çevre Koruma Dairesi yetkilileri  nezaret ediyor.

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Son Güncelleme: 28.10.2021 13:17
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