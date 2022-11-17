banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2 ayrı bölgede hırsızlık!
2 ayrı bölgede hırsızlık!
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
2 ani ölümde gelişme! Kalp...
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye...
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye Ve Sağlamaya Davet Etti
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye...
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı...
banner404
Flaş Haber
2 ayrı bölgede hırsızlık!
Kapat

2 ayrı bölgede hırsızlık!

17 Kasım 2022 Perşembe 12:13
2 ayrı bölgede hırsızlık!

31.10.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Lokmacı bölgesinde faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, bir şahsa ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.V.I.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
 

 02.10.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta Ankara Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden, çanta içerisinde muhafaza edilen 11.000 TL ve 570 Euro nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin Ve Torbalılı Gaziler İle Şehit Yakınlarını Kabul Etti
Bir peşkeş daha!
Bir peşkeş daha!
Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti
Kttb, Sağlık Bakanlığı Ve Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Belediyeleri, Okulların Hijyen Koşullarını Sağlamaya Ve Denetlemeye Davet Etti
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye Ve Sağlamaya Davet Etti
KTTB, Okullardaki Hijyen Koşullarını Denetlemeye Ve Sağlamaya Davet Etti
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu Yerel Seçimleri Değerlendirdi
Bican: “Güzelyurt'a 'Hayvan Barınağı' Yapmak Önceliğimiz Olacak“
Bican: “Güzelyurt'a 'Hayvan Barınağı' Yapmak Önceliğimiz Olacak“
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
"30 bin kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almasına engel çıkarılıyor"
"30 bin kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almasına engel çıkarılıyor"
Tatar: Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir
Tatar: Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim