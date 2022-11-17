2 ayrı bölgede hırsızlık!

31.10.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Lokmacı bölgesinde faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, bir şahsa ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.V.I.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



02.10.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta Ankara Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden, çanta içerisinde muhafaza edilen 11.000 TL ve 570 Euro nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.