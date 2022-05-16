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2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Gönyeli'de meydana gelen Ambar Açma, Kasti Hasar ve Sirkat suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Atilla Bilgiç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:30
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli'de meydana gelen Ambar Açma, Kasti Hasar ve Sirkat suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Atilla Bilgiç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlı Atilla Bilgiç’in, Ambar Açma, Kasti Hasar ve Sirkat suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,   11.05.2022 tarihinde saat 18:30 - 08:00 saatleri arasında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Deftera Gıda LTD'e ait ambarın 3x4 metre ebadındaki batıya bakan demir sürme kapı asma kilitin monteli bulunan duvar kısmını hasara uğratıp bir cürüm işlemek kasti ile içeri giren Atilla Bilgiç’in ambar içerisinde bulunan ofise açık kapıdan girerek masa çekmecesi ve üzerinde bulunan toplam 4960 TL parayı ve Deftera Gıda LTD'e ait imzasız boş çek yaprağını sirkat ederek ayni

yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının 12.05.2022 tarihinde soruşturma yapıldığı sırada Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek suçunu itiraf ettiğini ve ayni tarihte Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest  emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yapılan sorgusunda sirkat etmiş olduğu paraları çeşitli yerlerde harcadığını beyan edip meseleye konu çeki Lefkoşa Kaza mahkemesi önündeki çöpe yırtıp attığını beyan ettiğini söyledi. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde temin edilen arama emri ile zanlının ikametgahında arama yapıldığını ve sirkat etmiş olduğu paranın bir kısmı ile almış olduğu 1 adet gömlek, 1 adet t-şhirt ve 1 adet kot  pantolonun  tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, 13.05.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak 3 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini ve bu süre zarfında;4 ifade temin edildiğini söyledi. Polis,  zanlının 15.05.2022 tarihinde gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini ve tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını anlattı. Polis, zanlının 16.04.2022 tarihinde K.K.T.C'ye 30 günlük turist vizesi ile geldiğini ve yargılanmaktan kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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