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2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Ercan Havaalanında sahte belgeyi tedavüle sürerek, sahte davranışla kayıt temini suçlarından tutuklanan zanlı Mohammed A.S. Alaqad mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Eylül 2022 Perşembe 15:21
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanında sahte belgeyi tedavüle sürerek, sahte davranışla kayıt temini suçlarından tutuklanan zanlı Mohammed A.S. Alaqad mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, Zanlı Mohammed A.S. Alaqad’ın (E-21), 31.08.2022 tarihinde, saat 20:00'da, Ercan Havaalanında, KKTC'den çıkış yapıp Belçika'ya gitmek için, kendi adına sahte olarak düzenlemiş olduğu VSPFJA2FA nolu Hollanda Oturma izni Kartını, bilet ve bagaj işlemlerini yapan konu yerde görevli yer hizmetleri görevlisine vererek, sahte belgeyi tedavüle sürerek, sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği esnada yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğin anlattı. Polis, aynı gün zanlının suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mesele ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını söyledi. Polis, bahse konu oturum izni kartı üzerinde PGM Sahtecilik şubesinde yapılan incelemede sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının KKTC'ye 30.08.2022 tarihinde 15 gün vize ile giriş yaptığını,  Filistin uyruklu olup KKTC'de turist olarak bulunduğunu söyleyerek, 2 ay süre ile Merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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