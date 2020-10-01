2 aydan sonra Covid-19 vaka sayısı :SIFIR!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün ülkede 65 gün aradan sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmediğini açıkladı.

Pilli, dün yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1465 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiğini söyleyen Pilli, 106 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hasta olmadığını kaydetti.



KKTC'de 10 Mart'tan bu yana toplam 757 Covid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.



Bakan Pilli, en son 26 Temmuz'da yeni Covid-19 vakası görülmediğini açıklamıştı.

