banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

2 ay aradan sonra bugün sokağa çıkma yasağı yok

 KKTC’de yaklaşık iki aydır pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Bugün gündüz saatlerinde yasak yok.

23 Mayıs 2021 Pazar 10:45
2 ay aradan sonra bugün sokağa çıkma yasağı yok
banner337

28 Mart’tan beri her pazar sessizliğe bürünen birçok mekan, yasağın kalkmasıyla bugün yeniden hareketlendi.

Marketler ve bazı iş yerleri de bugün hizmetlerine devam ediyor.

Gece sokağa çıkma yasağı bu akşam son kez 22.00’de başlayıp yarın 05.00’te kalkacak. Yarından itibaren ise yasak 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

banner341
Yine yarından itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olarak düzenlendi.

KKTC’de halen “sinema salonları, nişan-düğün salonları(kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar” koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanlarının, bar ve clubların 3 Haziran’da; kapalı oyun salonlarıyla casinoların ise 10 Haziran’da açılacağını bildirmişti.

banner360
Son Güncelleme: 23.05.2021 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitkale-Çınarlı köyleri arasında yangın
Geçitkale-Çınarlı köyleri arasında yangın
İş Kadınları Derneği, yeni üyeleriyle buluştu
İş Kadınları Derneği, yeni üyeleriyle buluştu
Oktay KKTC’den ayrıldı
Oktay KKTC’den ayrıldı
Ataoğlu: “Doğayı istediğimiz gibi koruyamadık"
Ataoğlu: “Doğayı istediğimiz gibi koruyamadık"
Hava durumu
Hava durumu
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndaki seçimi Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndaki seçimi Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı
Güney Kıbrıs’ta 91 yeni vaka, 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 91 yeni vaka, 1 can kaybı
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Saner ile birlikte Vadili’yi ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Saner ile birlikte Vadili’yi ziyaret etti
“KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni” bugün yapıldı
“KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni” bugün yapıldı
Başbakanlık'tan sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama
Başbakanlık'tan sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim