2 Araç tamamen yandı!

1. Saat 18.00 sıralarında, Kırklar köyü yakınlarında, Serdal Berber kullanımında bulunan ZHE 165 plakalı araçta, seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.
2. Saat 19.45 sıralarında, Yeşilyurt- Cengizköy Anayolu üzerinde, Hassan Ahmad Abduljabbar yönetimindeki ZNM 436 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.
1. Saat 18.00 sıralarında, Kırklar köyü yakınlarında, Serdal Berber kullanımında bulunan ZHE 165 plakalı araçta, seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.