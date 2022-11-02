2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM (GELİŞME)

1 30.10.2022 tarihinde, Akçay’da, traktör ile seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Enver KIZILYÜREK (E-54)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 30.10.2022 tarihinde, Girne’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Ahmet ÖZAYDINLI (E-52)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.