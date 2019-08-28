1.Ayyanni-Vretça etkinliği Pazar günü düzenleniyor

Ayyannililer Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Cemal Dermuş’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanı’nda Pazar günü 15.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, alana 1975 yılında Vretça’dan getirilen nostaljik köy otobüsü de getirilecek.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:17
Ayyannililer Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Cemal Dermuş’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanı’nda Pazar günü 15.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, alana 1975 yılında Vretça’dan getirilen nostaljik köy otobüsü de getirilecek.
Son Güncelleme: 28.08.2019 11:50