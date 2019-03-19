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1.uluslararası Tiyatro Festivali “çökme Tehlikesi Var” Oyunuyla Devam Etti

Lefkoşa, 19 Mart (.): Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali “Çökme Tehlikesi Var” adlı oyunla devam etti.

1.uluslararası Tiyatro Festivali “çökme Tehlikesi Var” Oyunuyla Devam Etti

Lefkoşa, 19 Mart (.): Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali “Çökme Tehlikesi Var” adlı oyunla devam etti.

19 Mart 2019 Salı 16:11
1.uluslararası Tiyatro Festivali “çökme Tehlikesi Var” Oyunuyla Devam Etti

Lefkoşa, 19 Mart (.): Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali “Çökme Tehlikesi Var” adlı oyunla devam etti.

Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun sahnelediği   Tennessee Williams’ın yazdığı, Nermin Uğur’un yönetmenliğini yaptığı “Çökme Tehlikesi Var!” oyununda başrolleri genç oyuncular İlde Atik ve Coşkun Kıraloğlu  paylaştı.

Çatalköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyun öncesi Çatalköy Belediye Tiyatro Su ve Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu oyuncularının rol aldığı ve oyun için çektikleri 12 dakikalık kısa film gösterildi. Ardından buluğ çağındaki iki gencin çökme tehlikesi içindeki bireylerin nasıl sistemin kölesi olduğunu ve bu şekilde yaşadığını anlattıkları “Çökme Tehlikesi Var!” oyun izleyicilere sunuldu.

HULUSİOĞLU

Oyunun ardından kısa bir konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Gerçekten muazzam bir gösteriydi. Bu genç kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Beklenenin ötesinde bir performans sergilediler. Ayrıca oyun için hazırlanan kısa filmimiz de muhteşem olmuştu. Gerçekten oyundaki karakterleri bize yaşattılar” dedi.

ATİK

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ise “Gerçekten güzel bir oyun oldu. Salonu dolduran izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarken buradan da bir müjde vermek istiyorum. Oyun için hazırladığımız bu 12 dakikalık kısa filmi Cannes’da festivale götürmeye karar verdik. Umarım orada da başarı kazanırız” diyerek sözlerini bitirdi.

Tiyatro ekibinden bir kişinin babasının vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen “Yıldız Olmak Kolay mı?” adlı oyunun yerine yine Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibinin hazırladığı “Çökme Tehlikesi Var!” adlı oyun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde saat 20.00’de Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

O güne özel olarak ücretsiz olarak gösterilecek oyunun bilet ve bilgisine 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin programı şöyle:

21 -22 Mart 2019 Perşembe

İkinci Caddenin Mahkumu

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

24 Mart 2019 Pazar

Ejderha Tepesi

Beyarmudu Bel. Güney Mesarya Halk Tiyatrosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

Oyunların  bilet fiyatları  tam 10 Türk Lirası, öğrenci 5 Türk Lirası olarak belirlendi.

(YIL/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

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