1 Şubat 2019 Cuma Gündemi



Cumhurbaşkanlığı önünde, Sendikal Platform\'a üye sendikalar açıklama yapacak. (10.00)



BRTK kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay, öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Berkay için saat 10.00’da BRT’de tören düzenleniyor.



Şubat 1975’te faaliyete geçen Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44. yıldönümü nedeniyle yarın Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde etkinlik yapılacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılacak. (Saat 10.30)



Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun Belediyeler Birliği binasında ‘’Dipkarpaz’da yaşanan sorunlar’’ ile ilgili basın toplantısı düzenliyor. (11.00)



Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan genel müdürlük binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava görüşülecek. ( 14.00)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke Aplıç kapısını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak (15.30)



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