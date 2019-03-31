1 Nisan 2019 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)
Akçay Muhtarlığı’nın sokak kütüphaneleri, köy meydanında yapılacak etkinlikle hizmete girecek. (10.00)
Girne Ada Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bir adet Kan Saklama Dolabı bağışlayacak(11.00)
Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören hastaların yaptıkları resimlerden oluşan sergi Onkoloji Servisinde açılacak. Sağlık Bakanı Filiz Besim de katılacak (13.30)
Dt. İrfan Özbeşer’in “Colours Of Life” (Hayatın Renkleri) adlı birinci kişisel resim sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak. (19.00)
**************