1 Mart 2019 Cuma Gündemi



Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KAMU-SEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, MEC-SEN, MEMUR-SEN, VERGİ-SEN, TEL-SEN, TIP-İŞ, Hemşire Ve Ebeler Sendikası, Hava Kontrolörleri Sendikası ile HAZİNE-SEN; Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı olduğunu vurgulamak ve yasa tasarısı ile ilgili taleplerini dile getirmek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak (10.00)





Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, HAK-SEN ile işbirliğinde “Kişisel Gelişim Seferberliği” konulu eğitim seminerleri çerçevesinde i düzenleyecek. Yer: YDÜ Sağlık Bilimleri Konferans Salonu (14.00)





****************