1. Geleneksel Kıb-tek Görev Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası 17 Haziran’da Başlıyor

Lefkoşa, 14 Haziran 19 (.): Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) görev şehitlerini anma amacıyla ilkini düzenlediği bölgeler arası futbol turnuvası 17- 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar Göçmenköy Spor Kulübü sahasında oynanacak.
İki gruptan oluşacak turnuvada birinci grupta Lefkoşa Bölge Takımı, Gazimağusa Bölge Takımı; ikinci grupta ise Güzelyurt Bölge Takımı, Girne Bölge Takımı ve Teknecik Santral Takımı yer alıyor.
17.06.2019 Pazartesi 18.30: Güzelyurt – Girne
19.06.2019 Çarşamba 18.30: Lefkoşa – Mağusa
21.06.2019 Cuma 19.30: Teknecik – Güzelyurt
24.06.2019 Pazartesi 18.30: Girne – Teknecik
28.06.2019 Cuma 18.00: 3.’lük maçı, 19.30: final
(YIL/GÜL)