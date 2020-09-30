1 Ekim 2020 Perşembe Gündemi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şht. Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret ederek, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının açılışını gerçekleştirecek. (08.00)

KTÖS, 08.00-09.20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında uyarı grevi yapacak. Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasını eleştiren sendika, saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde basın toplantısı gerçekleştirecek

Cumhuriyet Meclisi’nin Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı, saat 10.00’da Törensel Toplantıyla açılacak

KTAMS, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla saat 11:00’de İlaç ve Eczacılık Dairesi önünde basın açıklaması yapacak

Özel sektör emekçilerinin hakları ile ilgili çalışma yapmak üzere HAKSEN binasında toplantı yapılacak (14:00)

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