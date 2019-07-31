1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle dernek ve örgütler anma mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği mesajında,1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının önemli ulusal bayramlarından biri olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşamayı, toplumsal direnişle sağladığı vurgulandı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının varoluş savaşının bütününü ifade ettiği belirtildi. Direniş yılları hatırlatılarak, Kıbrıs Türk halkının, tarihten gelen haklarını ve uluslararası antlaşmalarla elde ettiği hak ve statüsünü kaybetmemek, azınlık statüsüne düşmemek, Rum egemenliği ve baskısı altında yaşamamak için egemen KKTC devletinde direnişini sürdürdüğü dile getirildi.

Dernek mesajında şu ifadelere yer verdi,

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’mızı kutladığımız bugünde, Rum Yönetiminin önde gelen yetkililerin yaptıkları açıklamaları dikkate aldığımızda Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs adasını bir Helen adası haline getirme, Türk halkını Rum tahakkümü altında bir azınlık cemaati durumuna düşürme hedeflerinden asla vazgeçmedikleri görülmektedir. Bu gerçekler ışığında Kıbrıs Türk halkının DİRENİŞİ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma, egemenlik ve bağımsızlığını koruma, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün geleceğimizin kesin güvencesi olduğunu, asla vazgeçilemeyeceğini kararlılıkla savunmak zorundayız. Gerçekleri asla unutmadan, geleceğimizin daha aydınlık ve daha güçlü olacağı kesin inancımızla 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’mızı kutlarız”

HÜR-İŞ



Kıbrıs Türk Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Ahmet Çaluda de mesajında,1 Ağustos’un, Kıbrıs’ın fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü olduğuna işaret ederek, günün önemine değindi.Çaluda, Kıbrıs Türk halkının var olmak için örgütlendiğini ve bu örgütte eğitildiğini belirterek, Kıbrıs Türkü’nün var olmak adına hep birlikte hareket ettiğini belirtti. Tek bir güç olarak bu direnişin gerçekleştirildiğini kaydeden Çaluda, bu sayede Barış Harekâtı ile özgürlüğe ve güvenliğe kavuşulduğunu hatırlattı.Kıbrıs Türkü’nün tarihsel var oluş mücadelesinde gösterdiği başarılı ve eşi görülmemiş bu direnişle toplumsal birlikteliğin daha da pekiştiğini ifade eden Çaluda, toplum olarak yaşadıkları haklı gurur ve onurun temelini barış ve özgürlük için verilen mücadeleyle özetlemenin mümkün olduğunu belirtti.KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİKaradeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek de mesajında, “Ecdadımızın Kıbrıs’ı fethedişinin 448. yılını, Kıbrıs’ta Türk mücadelesinde çok önemli bir yeri olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61. kuruluş yıl dönümünü ve adadaki varlığımızın garantilerinden biri olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1 Ağustos her zaman kutlanması gereken önemli bir tarih ve şanlı tarihimizin zaferlerle dolu bir günüdür“dedi.(AK/FEZ)