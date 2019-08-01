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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Da Kutlandı

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta da kutlandı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Da Kutlandı

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta da kutlandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Da Kutlandı

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta da kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde bu sabah Gazimağusa Zafer Anıtı önünde düzenlenen törende, Anıt’a çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Piyade Teğmen Berk Süleyman Özer yaptı.

Özer, bugünün en güzel özetinin; barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele olduğunu belirterek, 1 Ağustos’un tarihi sürecini ve yaşananları anlattı.

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Güvenlik Kuvvetleri’nin, bu toprakları sonsuza kadar koruyacak ve şanlı bayrağı dalgalandıracağına vurgu yapan Özer, hayatları pahasına bu toprakları vatan yapan, barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden Atalar’ımızın emanetinin onurunu taşıdıklarını ifade etti.

Özer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın; milletinden aldığı güçle, çağdaş silah araç ve teçhizatlara sahip, bir askeri güç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kanının son damlasına kadar savunmaya devam edeceğini vurgulayarak, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Güzelyurt’ta Kaymakamlık karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki  tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 2. Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı’nın Anıta çelenk koymasıyla başladı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Yüzbaşı Ferdi Behlül, Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethi hakkında bilgiler vererek, 1 Ağustos 1571 tarihinin adada yaşayan insanların barış ve huzur içinde bir geleceğe başlangıç günü olduğunu söyledi.

TMT’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk milli mücadelesindeki önemine değinen Behlül, GKK’nın, TMT’den aldığı bayrağı daima yükseklerde tutacağını kaydetti.

(BRT/HA)

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