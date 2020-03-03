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1-7 Mart Yeşilay Haftası

YEŞİLAY’IN 100’NCÜ YILDÖNÜMÜ

1-7 Mart Yeşilay Haftası

YEŞİLAY’IN 100’NCÜ YILDÖNÜMÜ

03 Mart 2020 Salı 11:26
1-7 Mart Yeşilay Haftası
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YEŞİLAY’IN 100’NCÜ YILDÖNÜMÜ

 

Lefkoşa, 3 Mart 2020 (.): Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, 1-7 Yeşilay Haftası vesilesiyle bisiklet turu düzenleyecek.

 

Dernekten yapılan açıklamada, Yeşilay’ın 100 yıl önce, 5 Mart 1920 yılında alkolle mücadele amacıyla Hilal-i Ahdar adıyla kurulduğu, zamanla bu mücadeleye alanına sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının eklendiği kaydedildi.

 

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü yaptığı açıklamada, “Yeşilay, toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor” dedi.

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BİSİKLET TURU

 

100’ncü yılını kutlayan Yeşilay’ın bu yıl  “Nice sağlıklı nesillere!” konseptiyle etkinlikler düzenlemekte olduğunu belirten Çamlıköylü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ve diğer destekçi kurumlar ile birlikte 15 Mart Pazar Lefkoşa’da bisikle turu düzenleyeceklerini kaydetti.

 

Çamlıköylü,  “Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği gençliğimizi, geleceğimizi bağımlılık gibi bir tehlikeden korumak, her çocuğu kendi evladımız bilerek, onlara bağımlılıklar dokunmadan önce dokunmayı hedef kılarak, geçmişin birikimi ve deneyimlerinden faydalanarak çabalamaya devam ediyor” dedi.

 

(ID/FEZ)

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