19 Şubat 2020 Çarşamba Gündemi

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre saat 10.00'da Esentepe Belediye Başkanlığı, 11.00'de Esentepe İlkokulu, 11.30'da Esentepe Polis Karakolu’nu ziyaret edecek.

Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret edecek (10.30)

Marketler Birliği, KTEZO toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Kuzey ve Güneyde marketlerde satılan aynı nitelik, kalite ve gramajdaki temel tüketim mallarının fiyatları karşılaştırmalı olarak açıklanacak. (10.30)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, V.EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmak ve konuşma yapmak üzere günübirlik ziyaret için İstanbul’a gidecek.