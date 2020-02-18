banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119574
ALTIN
312.208
DOLAR
6.0555
STERLİN
7.8873
EURO
6.5509
Beceriksizlikler
Beceriksizlikler
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık...
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa...
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu

19 Şubat 2020 Çarşamba Gündemi

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre saat 10.00\'da Esentepe Belediye Başkanlığı, 11.00\'de Esentepe İlkokulu, 11.30\'da Esentepe Polis Karakolu’nu ziyaret edecek.

19 Şubat 2020 Çarşamba Gündemi

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre saat 10.00\'da Esentepe Belediye Başkanlığı, 11.00\'de Esentepe İlkokulu, 11.30\'da Esentepe Polis Karakolu’nu ziyaret edecek.

18 Şubat 2020 Salı 17:34
19 Şubat 2020 Çarşamba Gündemi
banner337

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre saat 10.00'da Esentepe Belediye Başkanlığı, 11.00'de Esentepe İlkokulu, 11.30'da Esentepe Polis Karakolu’nu ziyaret edecek.

banner317
Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret edecek (10.30)

Marketler Birliği, KTEZO toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Kuzey ve Güneyde marketlerde satılan aynı nitelik, kalite ve gramajdaki temel tüketim mallarının fiyatları karşılaştırmalı olarak açıklanacak. (10.30)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, V.EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmak ve konuşma yapmak üzere günübirlik ziyaret için İstanbul’a gidecek.

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman, İstanbul Temaslarını Tamamladı
Erhürman, İstanbul Temaslarını Tamamladı
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
Başbakan Tatar: “maraş’ı Açmakta Kararlıyız”
Başbakan Tatar: “maraş’ı Açmakta Kararlıyız”
Tuzla’da ani ölüm
Tuzla’da ani ölüm
Kayıp diye aranan genç arkadaşının evinde bulundu
Kayıp diye aranan genç arkadaşının evinde bulundu
Gazimağusa Tuzla'da cinayet şüphesi
Gazimağusa Tuzla'da cinayet şüphesi
Tc Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcileri Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
Tc Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcileri Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da iki butik oteli ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da iki butik oteli ziyaret etti
Gündüz: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusudur”
Gündüz: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusudur”
Kanser Araştırma Vakfı’nın 17. Orkide Yürüyüşü 1 Mart’ta yapılacak
Kanser Araştırma Vakfı’nın 17. Orkide Yürüyüşü 1 Mart’ta yapılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim