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19 Şubat 2019 Salı Gündemi

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla olağanüstü toplanacak. Akıncı toplantıda milletvekillerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirecek. (10.00)

19 Şubat 2019 Salı Gündemi

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla olağanüstü toplanacak. Akıncı toplantıda milletvekillerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirecek. (10.00)

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:16
19 Şubat 2019 Salı Gündemi


Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla olağanüstü toplanacak. Akıncı toplantıda milletvekillerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirecek. (10.00)

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Remade Rcycling Cyprus LTD arasında ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi’ için protokol imzalanacak. (Kanser Hastalarına Yardım Derneği – Merkez Ofis, Ali Rıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları, Ortaköy - 10.00)

Bakanlar Kurulu toplanacak. (15.00)

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