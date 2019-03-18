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19 Mart 2019 Salı Gündemi

Gaziveren şehitleri Gaziveren’deki Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. (09.00)

19 Mart 2019 Salı Gündemi

Gaziveren şehitleri Gaziveren’deki Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. (09.00)

18 Mart 2019 Pazartesi 21:31
19 Mart 2019 Salı Gündemi

Gaziveren şehitleri Gaziveren’deki Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. (09.00)

EL-SEN görevi başında şehit düşen Nazım Tatlıcı’yı eski Gönyeli Mezarlığındaki kabri başında anacak. (09.30)

Çamlıköy’de Şht. Emin İzzet’in anıtı önünde tören düzenlenecek. (10.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin yeni yönetim kurulu, basın toplantısıyla tanıtılacak. Yer: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (10.00)

Monako merkezli “Peace and Sport” adlı örgütün organizasyonu ile Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina Mağusa futbol takımları Pile köyünde dostluk maçı yapacak. (10.00)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin katılımı ile KIB-TEK’te uygulanmaya başlanacak “Çoklu Tarife Sistemi” ve diğer konulara ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlenecek. (11.00)

Bakanlar Kurulu toplanacak (14.30)        

Turkcell Girne Yarı Maratonu ile ilgili Girne Grand Pasha Otel’de basın toplantısı düzenleyecek. (14.30)

UBP Güzelyurt Kadın Kolları Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret edecek. (15.00)

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle gerçekleştireceği “Kadın ve Sağlık” konulu konferans Lefkoşa Merit Hotel’de yapılacak. (19.00)  

                                     

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