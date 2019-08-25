199 bin dolar dolandırıldı...

KÖRFEZ ülkelerinden Bahreyn’in kraliyet ailesine mensup Prens İsmail Hüseyin Akbar, haziran ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde 5 yıldızlı bir otelde kumar oynadı. Rulet başta olmak üzere birçok oyun masasında kumar oynayan Prens Akbar, gecenin sonunda 198 bin 500 dolar kazandı. Prens, kendisini otele getiren 3 adamını da paranın transferiyle görevlendirdi. Akbar ülkesine dönerken para transferiyle görevli adamları Girne’de kaldı. 3 dolandırıcıdan 2’si Prens’e parasını ulaştırmak yerine ellerinde nakitle KKTC’den ayrıldı.

Prens Akbar’ın ‘Soyuldum’ ihbarı polise geçen ay geldi. KKTC mali polisi, Prens’in kendi adamlarına parayı nasıl teslim ettiği ve 198 bin 500 doların para kambiyo yasasına aykırı olarak (10 bin Euro ve eşdeğerinde nakit döviz transferi bildirime izne tabi) KKTC dışına nasıl çıkartıldığını soruşturmaya başladı. KKTC sınırları içinde kalan şüphelilerden Fadi el Khoury, üç gün önce Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçiş noktalarından Beyarmudu kapısından kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, şüpheli Fadi el Khoury’nin cep telefonundan diğer şüpheliler İ.M. ve İ.Ç. ile yaptığı mesajlaşma ve görüşmeleri incelemeye aldı. Girne’de önceki gün mahkemeye çıkartılan Fadi el Khoury tutuklandı.

Hürriyet