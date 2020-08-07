banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1038
ALTIN
473.203
DOLAR
7.1433
STERLİN
9.4993
EURO
8.4402
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

1960 Doğumlu Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Sona Erdi

TATAR “BÖYLESİ GÖREVLERİN EMEKLİLİĞİ” OLMADIĞINI SÖYLEDİ

07 Ağustos 2020 Cuma 13:25
1960 Doğumlu Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Sona Erdi
banner337
banner351

TATAR “BÖYLESİ GÖREVLERİN EMEKLİLİĞİ” OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Lefkoşa, 7 Ağustos 2020 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halk örgütü kadrolarında görevli 1960 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik son hizmet belgesi takdim töreni dün akşam yapıldı. Son törenle birlikte hizmet belgesi takdim törenlerinde toplam 732 mükellefe hizmet belgesi verildi. 

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak dün akşam yapılan törene, Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İbrahim Dağman, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da katıldı.

TATAR

banner341
Başbakan Ersin Tatar törendeki konuşmasında, Başbakanlığa bağlı olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile sıkı bir çalışma içinde olduklarını; teşkilatın disiplinli ve özverili insan gücü ile KKTC devletinde en fazla otorite kurabilen, felaket anlarında gücü ve mobilitesi ile her yere anında yetişebilen güzide bir kurum olduğunu belirtti. 

Özellikle yakın zamandaki pandemi döneminde Sivil Savunma Teşkilatı ile yakından çalıştıklarını kaydeden Başbakan Tatar, meselenin nereye gideceği öngörülemeyen günlerde birlikte çaba sarf ettiklerini söyledi. 

Halk örgütü mükelleflerine devlet adına teşekkür eden Başbakan Ersin Tatar, böylesi görevlerin aslında emekliliği olmadığını, hayat devam ettiği sürece çalışmaların da süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde görev süresi sona eren Halk Örgütü mükelleflerine hizmet ve teşekkür belgeleri ile şilt takdimi yapıldı. 

(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “türkiye De Kktc De, Doğu Akdeniz’deki Haklarının Gasp Edilmesine Göz Yummayacak”
Tatar: “türkiye De Kktc De, Doğu Akdeniz’deki Haklarının Gasp Edilmesine Göz Yummayacak”
Hava Sıcaklığı Bir Hafta Boyunca İç Kesimlerde 34-37 Derece Dolaylarında Olacak
Hava Sıcaklığı Bir Hafta Boyunca İç Kesimlerde 34-37 Derece Dolaylarında Olacak
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Lefkoşa-girne Anayolu, Yapım Ve Yama Çalışması Nedeniyle
Lefkoşa-girne Anayolu, Yapım Ve Yama Çalışması Nedeniyle
Özersay: “bu Topraklarda Kök Salmak İçin Devlete Sahip Çıkmalıyız”
Özersay: “bu Topraklarda Kök Salmak İçin Devlete Sahip Çıkmalıyız”
Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu
Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu
Tatar: “kıbrıs Adasının Barış Ve Refah Merkezine  dönüşmesini Arzuluyoruz;  ancak Rum-yunan İkilisi Uzlaşmazlığı Ve Gerginliği Tercih Ediyor”
Tatar: “kıbrıs Adasının Barış Ve Refah Merkezine  dönüşmesini Arzuluyoruz;  ancak Rum-yunan İkilisi Uzlaşmazlığı Ve Gerginliği Tercih Ediyor”
Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”
Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”
GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi
GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim