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19 yaşındaki kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi

Girne Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmekle görevli olan M.B. isimli şahsın, 19 yaşındaki kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 22:33
19 yaşındaki kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi

Evrim Kamalı

Girne Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmekle görevli olan M.B. isimli şahsın, 19 yaşındaki kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.  Şikayet üzerine tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Kamalı duruşmada iddiaları aktardı. Polis, olayın 10 Aralık saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini ifade etti.

 Polis, 19 yaşındaki müştekinin adli şubeye gelerek, Girne Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektirdiği esnada görevli M.B.’nin görüntü kalitesinin yüksek olacağını söyleyerek,  soyunmasını istediğini, akabinde göğsüne dokunduğunu, saçlarını düzelttiğini anlattığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini söyledi.

Kamalı, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı, evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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