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19. Uluslararası Zeytin Festivali, Bu Yıl Dijital Olarak Gerçekleştiriliyor

Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Girne Belediyesi Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 19. Uluslararası Zeytin Festivali’ni sosyal medya facebook sayfası üzerinden 16- 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:03
19. Uluslararası Zeytin Festivali, Bu Yıl Dijital Olarak Gerçekleştiriliyor
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Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Girne Belediyesi Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 19. Uluslararası Zeytin Festivali’ni sosyal medya facebook sayfası üzerinden 16- 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 19. Uluslararası Zeytin festivali,16 Ekim 2020 Cuma günü saat: 17.00’de Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası giriş salonunda, facebook üzerinden canlı yayın açılış konuşması ile başlayacak.

Festival, 9. Karikatür - Zeytin Mizah yarışmasının kesin sonuçlarının açıklanmasıyla online sergisinin açılışı ile devam edecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada “Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz ve dijital olarak yayınlanacak olan Uluslararası Zeytin Festivali ülkemizde büyük ilgi gören, halkımız tarafından, yurtdışıdan ülkemize gelen turist ve konukların yoğun olarak ziyaret ettiği önemli ses getiren bir festivalimizdir” dedi.

Festivalin ana temasının  zeytin ve yan ürünlerinin üretiminin, zeytin ağaçlarının korunmasına dikkat çekmek olduğunu ifade eden Güngördü, festivalin üretimi teşvik etmekle birlikte, kültürel, sanatsal etkinliklerle ülke tanıtımına büyük katkı yaptığını söyledi.

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Sunum ve seminerler, yazar ve şairlerin edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri, el sanatları üretim ve tanıtımları, yöresel halk dansları gösterileri, tiyatro ve konserlere dolu dolu bir festival gerçekleşeceğini belirten Güngördü, “Festivalin en önemi organizasyonu olan ve uluslararası yönüyle de öne çıkan, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ile birlikte her yıl düzenlediğimiz 9. Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah yarışmasına, Covid – 19’a inat 62 ülkeden 288 çizer, 886 eser göndermiştir. Bu ülkemiz karikatür sanatı adına önemli ve değerlidir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına alan Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, festivalimizi bu yıl yeni bir anlayışla dijital olarak, sosyal medya fecebook sayfamız üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.

Güngördü, facebook sosyal medya sayfası üzerinden gösterilecek yayınlarda, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin üretim çalışmaları, söyleşi ve sunumlar, konserler, halk dansları gösterileri, sanatçıların üretim, kültürel ve sanatsal aktiviteleri ve sergilerinin sunulacağını kaydetti.

Güngördü; “Festival 20. yılına doğru giderken, geçmişten günümüze 19. yılı özetleyen tüm yılların program kitapçıklarından oluşan görsel resim ve şiirle festivale özel kısa bir reklam filmi hazırladık. Tüm coşku ve heyecanımızla festivalin, üretim, kültür ve sanat boyutu ile de birlikte devamlılığını sağlamak adına festivalimizi 16- 17 Ekim 2020 tarihlerinde sosyal ağımız üzerinden düzenleyeceğiz” dedi.

Karikatür sergisi, 19 Ekim 2020 pazartesi gününden itibaren, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde, Girne belediyesi Yeni Hizmet Binası giriş salonunda halkın, sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

(TUĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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Son Güncelleme: 14.10.2020 17:04
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