19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Eser Öktem Piyano Resitali yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleştirdiği festival kapsamında yarın 20.00’de Bellapais Manastırı’nda Eser Öktem piyano resitali verecek.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin önde gelen piyanistlerinden Eser Öktem gecede, Franz Liszt’ in eserlerinden oluşan bir program ile sanatseverlerle buluşacak.

29 Ekim’e kadar sürecek olan Festival’de, 18 Ekim Pazartesi akşamı ise Aeterna Piano Trio konser verecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı festivalin biletleri 60 TL’den Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’dan alınabilir.