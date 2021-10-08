19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nde Gülsin Onay Piyano Resitali yer alacak

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, yarın saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda festival çerçevesinde gerçekleştireceği piyano resitalinde Bach Partita No.1, Beethoven Moonlight Sonata, Chopin Ballade No.3, Nocturne No.2 ve Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante eserlerini yorumlayacak.

29 Ekim’ e kadar sürecek ve toplam 11 konserin yer alacağı Festival, 12 Ekim Salı akşamı Bellapis Manastırı’nda Şef Oskay Hoca yönetimindeki LBO Konseri ile devam edecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı Festival Konserleri’nin biletleri (60 TL’ den) Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’ dan sağlanabilecek.

