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19 Mayıs yol koşusu yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Yol Koşusu bugün (19 Mayıs 2021 Çarşamba) sabah koşuldu..

19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15
19 Mayıs yol koşusu yapıldı
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Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sportif etkinlikleri kapsamında 8 kilometrelik güzergahta büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yapılan koşu, Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde bulunan Aqua City evlerinde saat 07.30’da başladı ve Lefkoşa Atatürk Stadı’nda tamamlandı.

Yarışma sonucuna göre kadınlar genel klasmanda Suna Evran Elmas birinci, Mine Devrim ikinci ve Ayşa Küçükakça üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanda birinciliği Yusuf Gökalp elde ederken, ikinci Veli Atikoğlu, üçüncü ise Cemal İneci oldu. Erkekler takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ilk sırada yer aldı. Kadınlar genel klasman birincisi ise Team VV oldu.

Yarışın ardından Atatürk Stadı’nda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani tarafından takdim edildi.

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Son Güncelleme: 19.05.2021 15:05
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Yol Koşusu
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