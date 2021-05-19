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19 Mayıs tüm bölgelerde kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yılı tüm ilçelerde de kutlandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30
19 Mayıs tüm bölgelerde kutlandı
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Güzelyurt

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 

Girne

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlattığı günün 102’nci  yıldönümü Girne’de törenle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, bu sabah Girne’de bir tören düzenlendi.. Girne Atatürk Anıtı önündeki törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri KomutanlığGirne Merkez Komutanı  Topçu Albay Hilmi Türkan,  GKK Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay  Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,dernek kurum kuruluş,  siyasi parti bölge okulları, Girne Polis Müdürlüğü,Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı temsilcileri katıldı. Protokol sırasına göre Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ardından İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle sona erdi. 

Gazimağusa

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başladı.

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Törene Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, TC Lefkoşa Büyük Elçiliği adına Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Merkez Komutanı Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Siyasi parti temsilcileri, Üniversite Temsilcileri, Muharip Dernekler ve Vakıf, Dernek, Okul Temsilcileri ve Yöneticileri Zafer Anıtı’na çelenk koydular.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildikten sonra tören sona erdi.(MHA)

İskele

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İskele’de düzenlenen törenle kutlandı. İskele Ecevit Meydanı’nda yer alan tören çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İskele’deki tören İstiklal marşının okunmasıyla sona erdi.

Lefke

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Son Güncelleme: 19.05.2021 11:50
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Kktc Ilçeler
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