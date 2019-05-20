19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü DAÜ’de coşkuyla kutlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) tarafından organize edilen “19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Etkinlikleri”, 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü ile sona erdi. 12 Mayıs 2019 tarihinde 112 ünite kan bağışı toplanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) rekoru kırılan “Rekor Kan Bağışı” ile başlayan etkinlikler, Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’in duygu yüklü konferansı ile devam etti. 13 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ve büyük beğeni ile izlenen Milli Mücadele Oratoryosu, dans gösterileri, müzik dinletisi ve arama kurtarma timi gösterisi, etkinliklerin önemli bir bölümünü oluşturdu. “Denize, Havaya, Karaya Ata’mızın İmzasını Atıyoruz” etkinlikleri de sıra dışı kabul edilen ve ilgi çeken faaliyetler olarak yerini aldı.

100. Yıl Gençlik Yürüyüşü

DAÜ 19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı Pazar günü yapılan “Karaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” faaliyeti ve “100. Yıl Gençlik Yürüyüşü” ile son buldu. Saat 15:00’te, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın da katılımıyla öğrenciler tarafından Atatürk’ün imzası oluşturularak, çerçeve çizildi. Aynı gün saat 19:19’da DAÜ Atatürk Meydanı’nda Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, 4. Piyade Alay Komutanı P. Kur. Alb. Ali Koruk, DAÜ-ATAUM Yönetim Kurulu üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Gazimağusa’daki liselerin de yoğun katılımıyla “100. Yıl Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Katılım Oldukça Yüksekti

Şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bir konuşma yaptı. Bugün kutladığımız bayramı daha anlamlı kılan olayın, Mustafa Kemal Paşa’nın milli mücadele ateşini yakmak üzere Samsun’a çıkarak milletiyle buluştuğu ve ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, tam bir asır önce bugün başlayan ulusal kurtuluş mücadelesinin 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu ile zafere ulaştığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bugünü anlamlı kılan bir başka konunun ise, Atatürk’ün bugünü doğum günü olarak kabul etmesi olduğunu ifade etti. Daha sonra kortej oluşturularak yürüyüşe geçildi. Katılımın çok yüksek olduğu yürüyüşte gençler çeşitli marşlar söyleyerek coşkuyu artırdılar. Gazimağusa halkının da yürüyüş güzergahı üzerinde marşlara eşlik ettikleri görüldü. Şehir merkezinde son bulan yürüyüş ile DAÜ-ATAUM tarafından organize edilen "19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Etkinlikleri" de başarıyla tamamlanmış oldu.

19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü daü’de coşkuyla kutlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) tarafından organize edilen “19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Etkinlikleri”, 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü ile sona erdi. 12 Mayıs 2019 tarihinde 112 ünite kan bağışı toplanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) rekoru kırılan “Rekor Kan Bağışı” ile başlayan etkinlikler, Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’in duygu yüklü konferansı ile devam etti. 13 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ve büyük beğeni ile izlenen Milli Mücadele Oratoryosu, dans gösterileri, müzik dinletisi ve arama kurtarma timi gösterisi, etkinliklerin önemli bir bölümünü oluşturdu. “Denize, Havaya, Karaya Ata’mızın İmzasını Atıyoruz” etkinlikleri de sıra dışı kabul edilen ve ilgi çeken faaliyetler olarak yerini aldı.

100. Yıl Gençlik Yürüyüşü

DAÜ 19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı Pazar günü yapılan “Karaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” faaliyeti ve “100. Yıl Gençlik Yürüyüşü” ile son buldu. Saat 15:00’te, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın da katılımıyla öğrenciler tarafından Atatürk’ün imzası oluşturularak, çerçeve çizildi. Aynı gün saat 19:19’da DAÜ Atatürk Meydanı’nda Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, 4. Piyade Alay Komutanı P. Kur. Alb. Ali Koruk, DAÜ-ATAUM Yönetim Kurulu üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Gazimağusa’daki liselerin de yoğun katılımıyla “100. Yıl Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Katılım Oldukça Yüksekti

Şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bir konuşma yaptı. Bugün kutladığımız bayramı daha anlamlı kılan olayın, Mustafa Kemal Paşa’nın milli mücadele ateşini yakmak üzere Samsun’a çıkarak milletiyle buluştuğu ve ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, tam bir asır önce bugün başlayan ulusal kurtuluş mücadelesinin 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu ile zafere ulaştığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bugünü anlamlı kılan bir başka konunun ise, Atatürk’ün bugünü doğum günü olarak kabul etmesi olduğunu ifade etti. Daha sonra kortej oluşturularak yürüyüşe geçildi. Katılımın çok yüksek olduğu yürüyüşte gençler çeşitli marşlar söyleyerek coşkuyu artırdılar. Gazimağusa halkının da yürüyüş güzergahı üzerinde marşlara eşlik ettikleri görüldü. Şehir merkezinde son bulan yürüyüş ile DAÜ-ATAUM tarafından organize edilen "19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Etkinlikleri" de başarıyla tamamlanmış oldu.