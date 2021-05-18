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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı…

 

18 Mayıs 2021 Salı 16:00
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı…
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TKP LAİK  CUMHURİYET GENÇLİĞİNİN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLADI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP), 19 Mayıs 1919 tarihinde ilk adımı atılan anti emperyalist savaşın günümüz koşullarındaki dünyadaki anlam ve öneminin en az o günkü kadar net ve anlaşılır durumda olduğunu vurguladı.  

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TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Atatürk devrimlerine sahip çıkmakta kararlı olan Laik  Cumhuriyet gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Çakıcı mesajında,  “Ülkemiz Kıbrıs'ta yaşanan savaşlar ve sonrasındaki siyasi çözümsüzlük hali ile Ortadoğu'da sürekli tekrarlanan savaşların sömürü amaçlı emperyalist kışkırtmalarla sürüp gittiği artık gizlenmeyen gerçeklik olarak ortadadır.Türkiye Cumhuriyeti dışında olup da Atatürk ilke devrimlerini benimseyip özümseyen Kıbrıslı Türk toplumu kendi yurdunda ve dünyada barış, demokrasi ve insan hak ve özgürlükleri için mücadelesini sürdürmekte kararlıdır” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 16:08
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