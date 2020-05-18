19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı... Tuğgeneral Er, kutlama mesajı yayımladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı yaymladı.

Tuğgeneral Er, “Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği gün” olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Tuğgeneral Altan Er, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.