banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Artık patronlar da korkmaya başladı!
Artık patronlar da korkmaya başladı!
Kıbrıs-Hong Kong-Tayvan-Kosova
Kıbrıs-Hong Kong-Tayvan-Kosova
Yürütme sapkın bir ataerkiye mahkûm mu?
Yürütme sapkın bir ataerkiye mahkûm...
Covid-19 üzerinden ‘’bilimselmiş gibi’’reklam yapılmamalı!
Covid-19 üzerinden ‘’bilimselmiş gibi’’reklam yapılmamalı!
banner376

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de kutlanacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:45
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de kutlanacak
banner337

Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu’nun açıklamasına göre, 19 Mayıs tören ve etkinliklerinde koronavirüs tedbirleri gereği sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması zorunlu.

AMCAOĞLU KONUŞACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Çarşamba sabahı saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yapacağı konuşma ile başlayacak.

LEFKOŞA’DAKİ TÖREN…
 
Etkinlikler çerçevesinde, saat 09.00’da protokol sırasına göre Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk konulacak. 

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. 

banner341
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, saat 10.00’da BRT- “Manşet+Programı’a katılarak öğrencilerle online bağlantıyla görüşecek. 

FENER ALAYI 

Saat 19.30’da ise Fener Alayı düzenlenecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılacağı fener alayı, Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen ışıkları-Lefkoşa Atatürk Anıtı güzergahında gerçekleştirilecek. 

İLÇELERDEKİ VE DİĞER BÖLGELERDEKİ TÖRENLER…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri düzenlenecek.

Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

banner360
Son Güncelleme: 17.05.2021 13:04
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğe o kadar emin adımlarla yürürüz”
Ataoğlu: “Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğe o kadar emin adımlarla yürürüz”
Çavuşoğlu: “Hayvancı, devlet ve bazı imalatçılar büyük fedakarlıklar yapıyor”
Çavuşoğlu: “Hayvancı, devlet ve bazı imalatçılar büyük fedakarlıklar yapıyor”
20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
Cumartesi hava sıcaklığı düşecek, yağmur ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor
Cumartesi hava sıcaklığı düşecek, yağmur ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor
BKP, İsrail’in Filistin halkına karşı saldırılarını kınadı
BKP, İsrail’in Filistin halkına karşı saldırılarını kınadı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği mesaj yayımladı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği mesaj yayımladı
19 Mayıs yol koşusu yapılıyor
19 Mayıs yol koşusu yapılıyor
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: “Hayvanlar sokaklarda can çekişerek ölüyor”
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: “Hayvanlar sokaklarda can çekişerek ölüyor”
Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin idari komite toplantısına katıldı
Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin idari komite toplantısına katıldı
Soysan: “Dünya Haberleşme ve Bilgi Toplumu Günü’ kutlu olsun”
Soysan: “Dünya Haberleşme ve Bilgi Toplumu Günü’ kutlu olsun”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim