banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

18’inci Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

18’inci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam İlias Abdullin ve İrade Melikova’nın keman-piyano resitali ile devam edecek.    

08 Haziran 2021 Salı 14:30
18’inci Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
banner337

Bellapais Manastırı’nda yarın akşam 20.00’de  yer alacak resitalde, kemancı İlias Abdullin ve piyanist İrade Melikova Rachmaninov;  Bartok, Debussey, Wieniawski, Chopin, John Williams ve Kara Karayev’in eserlerini seslendirecek.                                                                 
Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18’inci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Festival, 22 Haziran’a kadar sürecek. 
Kovid–19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletler, 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanıyor. Biletler online olarak da biletfest.com adresinden de temin edilebiliyor.

banner341
Ayrıntılı bilgiye 0542 852 2385/0548 870 0593 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.06.2021 14:36
Anahtar Kelimeler:
18inci Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı
“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı
Gazimağusa’nın Kanalizasyon Tamirat Projesi AB’nin çalışmalara start vermesini bekliyor
Gazimağusa’nın Kanalizasyon Tamirat Projesi AB’nin çalışmalara start vermesini bekliyor
Başkan Harmancı Arasta-Lokmacı esnafını farklı pazar konseptleri hakkında bilgilendirdi
Başkan Harmancı Arasta-Lokmacı esnafını farklı pazar konseptleri hakkında bilgilendirdi
İçişleri Bakanı Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı Erçin ve yönetim kurulunu kabul etti
İçişleri Bakanı Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı Erçin ve yönetim kurulunu kabul etti
DAÜ Turizm Fakültesi’nin Kalitesi FIBAA tarafından bir kez daha akredite edildi
DAÜ Turizm Fakültesi’nin Kalitesi FIBAA tarafından bir kez daha akredite edildi
KTAMS: "Engelli olarak istihdam edilen bireyler emeklilik mağduriyeti yaşıyor"
KTAMS: "Engelli olarak istihdam edilen bireyler emeklilik mağduriyeti yaşıyor"
Aşıkoğlu: “Amaç yenilenebilir enerji kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artması”
Aşıkoğlu: “Amaç yenilenebilir enerji kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artması”
Erhürman: “Uzun vadeli kalkınma planları, ekonominin anayasası olacak”
Erhürman: “Uzun vadeli kalkınma planları, ekonominin anayasası olacak”
KKTC ve TC Belediyeler Birliği arasında yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’den teknik heyet geliyor
KKTC ve TC Belediyeler Birliği arasında yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’den teknik heyet geliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim