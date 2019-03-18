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18 Mart Şehitleri Anma Günü Nedeniyle Güzelyurt’ta Tören Düzenlendi

Lefkoşa, 18 Mart 19 : 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bugün Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü Nedeniyle Güzelyurt’ta Tören Düzenlendi

Lefkoşa, 18 Mart 19 : 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bugün Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:43
18 Mart Şehitleri Anma Günü Nedeniyle Güzelyurt’ta Tören Düzenlendi


Lefkoşa, 18 Mart 19 : 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bugün Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı tören saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi; İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Daha sonra KTBK 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen İsmail Kayacı ve Güzelyurt Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Şengül Akçabel günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.
Güzelyurt Meslek Lisesi Öğrencilerinden Emine Yıldız’ın “Çanakkale Geçilmez” adlı şiiri okumasıyla tören sona erdi.
(ÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

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