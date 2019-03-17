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18 Mart 2019 Pazartesi Gündemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Lapta Huzurevi’ni ziyaret edecek ve yaşlılarla kahvaltı yapacak. (08.30)

18 Mart 2019 Pazartesi Gündemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Lapta Huzurevi’ni ziyaret edecek ve yaşlılarla kahvaltı yapacak. (08.30)

17 Mart 2019 Pazar 15:01
18 Mart 2019 Pazartesi Gündemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Lapta Huzurevi’ni ziyaret edecek ve yaşlılarla kahvaltı yapacak. (08.30)

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Lapta Huzurevi’ne bağışta bulunacak. (09.00)

18 Mart Şehitleri, başkent Lefkoşa ve ilçelerde düzenlenecek törenlerle anılacak:

Lefkoşa’daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde saat 09.00’da
Gazimağusa’daki tören Çanakkale Şehitliği’nde saat 10.00’da
Girne’deki tören Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde saat 10.00’da
Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da
İskele’deki tören Larnaka Şehitleri Anıtı’nda saat 10.00’da
Lefke’deki tören, Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde saat 09.00’da

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da katılacak. (10.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Adakent Üniversitesi’nin İstanbul Türk Ocakları ile birlikte düzenlediği Kıbrıs’ın Dünü, Bügünü ve Yarını Çalıştayı” yapılacak. (10.00-Yer: Adakent Üniversitesi Gazimağusa Kampüsü Konferans Salonu)

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), ‘Birlikte Daha Güçlü’ isimli Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin duyurusunu yapmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. (10.30-Yer: KAYAD merkez binası)

Stelios Yardımseverler Vakfı Kurucusu ve Başkanı Sir Stelios Haji Ioannou, bu yıl 11.’si düzenlenecek iki toplumlu Stelios Ödülleri ve liderlerin de izleyeceği Nea Salamina – Mağusa Dostluk Maçı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (11.00-Yer: 5 Markou Drakou Nicosia 1102 Ledra Palace yanı Güney Lefkoşa)

Gazimağusa Belediyesi'nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (12.30-Yer: Gazimağusa Belediyesi)

5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi 18 Mart Pazartesi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılıyor. (18.30)

Toplumcu Demokrasi Partisi, "Gelenekten Geleceğe - 43 Yıl" sloganıyla resepsiyon düzenliyor. (19.00-Yer: Bedesten – Lefkoşa)

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