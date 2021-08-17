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184'ü yerel 197 pozitif vaka
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184'ü yerel 197 pozitif vaka

"Toplam 15.633 test yapıldı, 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlandı, 134 kişi taburcu edildi"

17 Ağustos 2021 Salı 19:16
184'ü yerel 197 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.633 olup, 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlanmış, 134 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 184 kişi ise yerel vakadır.

74 kişi Lefkoşa, 61kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-25 / Kaymaklı-4/ Gönyeli-10/ Cihangir-1/ Yenişehir-5/ Çağlayan-2/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Surlariçi-3/ Hamitköy-2/ Marmara-1/Haspolat-7/ Göçmenköy-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3/ Meriç-5

Girne

Girne Merkez-22/ Alsancak-11/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Aşağı Girne-4/ Yukarı Girne-9/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-6/ Ozanköy-3/ Çatalköy-1/Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-17/ Dumlupınar-1/ Tirmen-1/ Baykal-1/ Tatlısu-1/ Akdoğan-3/ Karakol Bölgesi-1/ Anadolu-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-1

İskele

İskele Merkez-4/ Boğaztepe-1/ Mormenekşe-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4

Lefke

Lefke Merkez-6/ Taşpınar Köyü-2/ Doğancı-2/ Yeşilırmak-1

17 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.633

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 197

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 184

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 134

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.221.262

Toplam Vaka Sayısı: 14.065

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.042

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1979

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 181

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 44

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4162

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 254

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2783

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.960

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