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18. Zeytin Festivali başladı

Festival 8 Ekim'e kadar sürecek..

18. Zeytin Festivali başladı

Festival 8 Ekim'e kadar sürecek..

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:39
18. Zeytin Festivali başladı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 17. Zeytin Festivali dün akşam kortejle başladı.

8 Ekim’e kadar sürecek festivalin açılış töreni Zeytinlik köy meydanında gerçekleşti.

Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, Ürdün ve Türkiye’den gelen belediye başkan ve temsilcileri, belediye  meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde  ayrıca Endonezya, Romanya, İran ve Kosova’dan da karikatürcüler yer aldı. Festival alanında yapılan açılış konuşmalarının ardından zeytin tütsüsü yakıldı, ardından Ali Nesim ve Haşmet Gürkan’ın  heykellerinin açılışı gerçekleştirildi.

TATAR: “KÜLTÜREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKILIYOR”

Başbakan Ersin Tatar, sağlık açısından büyük öneme, tarihi, ekonomik değere sahip olan zeytinin korunması ve geleceğe taşınması gerektiğine dikkat çekti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk kültürünün, değerlerinin, gelenek  örf ve adetlerine bu gibi güzel etkinliklerle sahip çıkılarak yaşatılması ve  gençlere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Kıbrıs’ın en önemli sorununun kuraklık ve susuzluk olduğunu anımsatan Tatar, Anamur’dan gelen suyla, ülkede tarım ve üretim alanında önemli adımlar atılacağını da  dile getirdi.

GÜNGÖRDÜ: “ZEYTİN TOPLAMA VE ÇAKISTES YAPMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Festivali kapsamında Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde düzenlenen bu yıl 61 ülkeden 458 sanatçının bin 18 eserle katıldığı 8’inci uluslararası zeytin karikatürleri yarışması ödül töreninin de yapılacağını söyledi. Güngördü, bu yıl ilk kez, turistlere yönelik olarak yarın zeytin toplama ve çakıstes yapma etkinliği de düzenleneceğini anımsattı. Güngördü, yerel gruplar yanında, Türkiye ve diğer ülkelerden kardeş belediye ekipleri, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatından belediye başkanı ve temsilcilerin katıldığını kaydetti

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GÜRKAN VE NESİM’İN HEYKELLERİ AÇILDI

Konuşmaların ardından Girne Belediyesi ve Zeytinlik İnisiyatifi iş birliğinde, Zeytinlik dörtyol kavşağına inşa edilen, Kıbrıs Türk tarihine edebiyatına önemli katkılar yapan yazarlar Haşmet Gürkan ve Ali Nesim’in heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesimoğlu, babasının anısının doğduğu köy olan Zeytinlik’te sonsuza kadar yaşatılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Haşmet Gürkan’ın oğlu Cemal Gürkan da heykelin hayata geçmesini sağlayan Girne Belediyesi ve Zeytinlik İnisiyatifi’ne teşekkürlerini sundu.

Zeytinlik İnisiyatifi Başkanı Ersel Baflıgil, heykeli, köyün yetiştirdiği iki önemli değerin burada yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirmek istediklerini  dile getirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytinlik köyünden çıkan Kıbrıs Türk Edebiyatı ve tarihine önemli katkıları olan 2 önemli yazarın anısının bu heykelle yaşatılmaya devam edeceğini belirterek, bu iki değerli yazarın eserlerinin de gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ise heykelin tarihe şahitlik yapan sanat alanında topluma önemli eserler bırakan sanatçıların isimlerinin yaşatılması ve geleceğe aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

YARIN AKŞAM YENİ TÜRKÜ SAHNEYE ÇIKACAK

Açılış gecesinde, Girne Belediyesi, Anamur Belediyesi Konservatuarı, İzmir Karşıyaka Girne Ortaokulu halk dansları ekiplerinin gösterileri, Grup Otantik ve SOS grubunun konserleri yer aldı. Sanatsal kültürel sportif birçok etkinlik yarışma, seminer, dans gösterileri ve konserlere ev sahipliği yapacak festivalde, yarın akşam Türkiye’nin sevilen gruplarından Yeni Türkü Sahne alacak.

Son Güncelleme: 05.10.2019 16:05
Anahtar Kelimeler:
18. Zeytin FestivaliNidai GüngördüTayfun Nesimoğlu
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