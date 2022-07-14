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18 Temmuz'da Ara Bölgede, Toplumlar Arası Çatışmalarda Ve Savaşlarda Ölenler Anılacak

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:45
18 Temmuz'da Ara Bölgede, Toplumlar Arası Çatışmalarda Ve Savaşlarda Ölenler Anılacak

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini savunan 112 kuruluşun 18 Temmuz akşamı ara bölgedeki bir etkinlikte bir araya gelip savaşın masum kurbanlarını anarak, hayatların kurtarılmasına yardımcı olanları onurlandıracağı bildirildi.

Etkinlik, 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de ara Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palas Otel önünde yapılacak ve Andreas Evstathiu, Mehmet Hulusi Kılıç, kızı Birgül Kılıç Yıldırım ve “Süt Babam” belgeselinin yapımcısı Cemal Yıldırım etkinlikte onurlandırılacak.

Konuyla ilgili basın toplantısı etkinliğin organizasyon komitesi tarafından bu sabah 10.00’da ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde yapıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı Türk tarafından Fatoş Anter, Rum kesimi adına da Kristina Valanidu okudu.

Ortak açıklamada, savaş ortamında dünyanın derin ekonomik ve toplumsal krize itildiği, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği bölge adına istikrarsızlaşma tehlikesi yarattığı, münhasır ekonomik bölgelerde gerginliğin arttığı ve Kıbrıs sorunu için çözüm görüşmelerinin çıkmaza sürüklendiği belirtildi.

Güven artırıcı önlem önerilerinin samimiyetsiz, statükoyu uzatma eğiliminde olduğu görüşünün de yer aldığı açıklamada, ülkede yeniden birleşmiş barış içinde ortak vatan vizyonu taşıyan kişiler olarak, Adanın yeniden birleştirilmesi için mümkün olan tüm çabanın ortaya konacağı hatırlatıldı.

Etkinlikte, insanlar arasında temasın, ekonomik ve sosyal iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi, diyaloğun geliştirilmesi, Adanın tümünde daha çok geçiş kapısının açılmasının talep edileceği bildirilen açıklamada, ayrıca müzakere masasında bugüne dek yaşanan yakınlaşmaların savunulacağı ve görüşme sürecinin yeniden başlamasının talep edileceği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle ateşkes hattında her gün süt tozu sağlayarak Mehmet Hulusi Kılıç’ın kızı Birgül Kılıç Yıldırım’a bebekken yardım edip kurtaran Andreas Evstathiu’nun onurlandırılacağı da belirtildi.

Açıklamanın okunmasının ardından Gazeteci Sevgül Uludağ, Birgül Kılıç Yıldırım ve eşi Cemal Yıldırım “Süt Babam” isimli belgeselin ortaya çıkış hikâyesini basın mensuplarıyla paylaştı.

Cemal Yıldırım’ın filmi pandemi koşullarında kendi olanaklarıyla çektiğini anlatan Uludağ, hep baskılanıp gizlenen insaniyetin filme aktarıldığının altını çizdi.

Birgül Kılıç Yıldırım da Sevgül Uludağ ve filmin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, ömrünün süt babasını beklemekle geçtiğini, bulmak için uzun zaman harcadığını ve en sonunda ona kavuşmanın kendisine verdiği mutluluğu aktardı.

Yıldırım’ın eşi ve “Süt Babam” filminin yapımcısı Cemal Yıldırım da organizasyon komitesine teşekkür etti ve cesur insanların bir araya gelerek eşinin yaşama tutunmasını sağladığını kaydetti.

Yıldırım, filmlerde anlatılmamış birçok hikâyeye yer verdiklerini, çözüme yardımcı olmakla insanları bir araya getirmenin film yapımcılarının görevi olması gerektiğini belirtti ve “Süt Babam” filminin herkes tarafından izlenmesini diledi.

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Son Güncelleme: 14.07.2022 12:58
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