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18 Şubat çekilişi gerçekleşti!

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:12
18 Şubat çekilişi gerçekleşti!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 53912 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Şubat 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.
 

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Son Güncelleme: 19.02.2022 11:10
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